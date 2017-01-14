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14.01.2017 10:17

На Урале неизвестные напали на закрытый химический завод

В Свердловской области неизвестные напали на обанкротившийся Красноуральский химический завод, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате инцидента трое охранников были экстренно госпитализированы.

«На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные», — рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, люди, которые охраняли предприятие, были без оружия. Горелых отметил, что когда они заметили проникновение на территорию завода, то попытались задержать нападавших, но те воспользовались оружием.

Источник: «Газета.Ru»


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