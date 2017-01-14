Оганесяну могут добавить хищение 300 млн на стадионе

Следственный комитет частично рассекретил виды на бывшего вице-губернатора Петербурга. Марата Оганесяна рассматривают как потенциального соучастника хищения 300 млн рублей на строительстве стадионе на Крестовском острове.

Как стало известно «Фонтанке», на процесс по продлению ареста Оганесяна следователь СК Ростислав Гузунов принес в Смольнинский суд важные материалы, которые можно охарактеризовать как план-график. Он пояснил суду, что экс-чиновника требуется содержать в изоляции из-за возможного его привлечения в качестве обвиняемого по новым эпизодам. Самый очевидный завязан на электричестве.

В мае 2016 года был задержан глава компании «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5) Василий Сливкин. Она отвечала за электроооборудование и подсветку стадиона, но из выделенных денег почти все, 300 млн, ушли на сторону.

Сегодня, 13 января следователь Гузунов сообщил суду, что дела Оганесяна по обвинению в мошенническом хищении 50 млн на поставку видеотабло и Сливкина объединены. В планах следователя – допросы сотрудников бывшего генподрядчика стадиона «Инжтраннстрой-СПб», которые входили в комиссию по приемке выполняемых СЭМ-5 работ по прокладке силового кабеля в помещения стадиона, работников банка «ЮниКредит Москва», который выдавал банковскую гарантию СЭМ-5, и получение результатов почерковедческой экспертизы. Кроме того, ожидается допрос действующих чиновников Смольного в качестве свидетелей.

Приклепление этих сведений к ходатайству о продлении меры пресечения Оганесяну сочтено судом убедительным, чтобы оставить бывшего вице-губернатора в «Крестах» до 9 мая.