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13.01.2017 23:41

Обама назначил последнюю пресс-конференцию на 18 января

Президент США Барак Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве лидера США во второй половине дня в среду, 18 января, в зале для брифингов в Белом доме, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Джоша Эрнеста.

Он не назвал точного времени начала конференции.

Срок полномочий Обамы, согласно конституции, истекает 20 января в 12:00. С этого момента в должность вступает избранный президент США вне зависимости от того, успел ли он принести присягу.

Источник: RNS


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