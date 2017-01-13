В Сербии арестовали черногорцев по делу о попытке госпереворта

Сотрудники правоохранительных органов Сербии арестовали еще двух человек, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота в Черногории и убийстве бывшего премьера страны Милана Джукановича, сообщает Balkan Insight со ссылкой на сербскую полицию.

Речь идет о 47-летнем Предраге Боджичевиче и 43-летнем Неманье Ристиче. Им предъявлено обвинение в терроризме. В связи с этим министр юстиции Сербии Нела Кубурович заявила, что страна будет продолжать работать с Черногорией по поводу запроса Подгорицы о выдаче задержанных.

Ранее сообщалось, что руководство Черногории объявило россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова в розыск по линии Интерпола по подозрению в подготовке вооруженного государственного переворота на прошедших в стране выборах.

В черногорской прокуратуре считают, что Владимир Попов и Эдуард Широков организовали группу с целью убийства премьера Черногории. По информации прокуратуры, россияне планировали тем самым спровоцировать беспорядки с последующей попыткой государственного переворота.