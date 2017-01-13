Полиция Каталонии задержала марокканца с голландским паспортом, подозреваемого в терроризме

Гражданская гвардия Испании задержала гражданина Марокко, у которого также есть голландские документы, подозреваемого в террористической деятельности, сообщило МВД страны.

Мужчина, по данным правоохранительных органов, недавно вернулся из зоны военного конфликта. В Испанию он прилетел из Турции. Голландские власти объявили этого человека в розыск в связи с его связями с террористической группировкой "Исламское Государство" (запрещена в России).

Мужчина был задержан в городе Фигерас (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония). В операции участвовали спецслужбы различных европейских стран, говорится в сообщении МВД Испании. Они пытаются выяснить, было ли связано возвращение этого человека из зоны конфликта с планами совершить какие-либо акции в Европе, а также установить его связи в Европе.