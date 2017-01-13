В Deutsche Bank сотрудникам запретили мессенджеры и sms

Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться мессенджерами, такими как WhatsApp, и смс-сообщениями на корпоративных телефонах в целях повышения уровня безопасности, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

В отличие от электронной почты, эти сообщения не могут быть сохранены на сервере банка, уточнил источник.

Правило вступит в действие в течение текущего квартала,об этом работников банка по корпоративной почте уведомили глава отдела нормативно-правового регулирования Сильви Мазерат и главный операционный директор Ким Хэммондс. Ограничение относится и к личным телефонам, используемым сотрудниками для работы.

Такие приложения, как Google Talk, iMessage также запрещены, отмечается в сообщении.