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13.01.2017 23:14

В Deutsche Bank сотрудникам запретили мессенджеры и sms

Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться мессенджерами, такими как WhatsApp, и смс-сообщениями на корпоративных телефонах в целях повышения уровня безопасности, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

В отличие от электронной почты, эти сообщения не могут быть сохранены на сервере банка, уточнил источник.

Правило вступит в действие в течение текущего квартала,об этом работников банка по корпоративной почте уведомили глава отдела нормативно-правового регулирования Сильви Мазерат и главный операционный директор Ким Хэммондс. Ограничение относится и к личным телефонам, используемым сотрудниками для работы.

Такие приложения, как Google Talk, iMessage также запрещены, отмечается в сообщении.

Источник: RNS


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