Главный тренер СКА: "Кузня" была наглой и дерзкой

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (9:1) не согласился с наставником соперников Сергеем Бердниковым в том, что "Кузне" не хватило дерзости в матчем против армейцев.

– Соперник был и наглым и дерзким, – сказал Знарок. – По ходу матча "Кузня" даже перебросала нас. Молодые, задорные ребята, бьются за каждый метр, за каждую шайбу. Характер у них есть, мастерства немножко не хватает, а так ребята очень хорошие. Не зря оттуда постоянно забирают молодых хоккеистов. И дай бог, чтобы в дальнейшем Новокузнецк поставлял игроков.

– Как вам удалось реанимировать команду после серии поражений?

– У нас уже четыре победы подряд. Давно удалось реанимировать.

– С "физикой" проблем нет?

– Я уже говорил, что сил нам хватает. Просто была психологическая яма. Не получалось забить.