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13.01.2017 22:40

Бывшая пассия Кержакова бросила вызов полиции

Бывшая гражданская жена лучшего в истории нападающего «Зенита»  Александра Кержакова Екатерина Сафронова бросила вызов полицейским. Своим телом она облагородила мундир МВД и погрозила пистолетиком через Инстаграм.

Напомним, радостная предновогодняя кутерьма с выбором подарков и прочими радостями Екатерины была омрачена вмешательством полицейских Приморского района. Ее поймали на улице Оптиков с наркотиком, который нашелся не только у нее, но и в ней тоже.

В пятницу, 13 января бывшая пассия Александра Кержакова оставила на странице в Instagram роковое послание полиции. Опубликовала фотографию себя – в форме сотрудника МВД, а точнее старшего лейтенанта, с надетой не по уставу фуражкой и еще пистолетиком. На заднем фоне красовалась карта, по всей видимости, Приморского района Петербурга. Подписи «Вы арестованы» явно недоставало. Ей Екатерина предпочла хэштеги «вызов принят» и «полиция». На страницу подписаны почти 26 тысяч пользователей.

Выпад Сафроновой объясним. За хранение наркотика ее кошелек опустел на 4000 рублей, за употребление наверняка осиротеет еще. Но главное, история на Оптиков поставила Екатерину в неловкое положение. Ее последовательница, нынешняя избранница Кержакова Милана, получила шанс на эпиграмму и разместила пост на своей странице, преисполненный женской язвительности. Екатерина ответила ей ответом в духе «да будь же ты наконец счастлива», но осадок, видимо, остался. С полицией счеты ведь не сведены.

Формального запрета на активность в соцсетях у оперативников нет, но она наверняка будет иметь последствия в глазах начальства. Поэтому "Фонтанка" набрала номер, спросила про запись Екатерины, услышала "видели уже" и предоставила ответное слово:

«Принимаем», – прозвучало в трубку.

Кто отныне должен чаще оглядываться, осталось неясным.

Зато известно, что второе дело Сафроновой (за употребление) тоже рассмотрит судья 169-го участка Елена Чернявская. Ее можно назвать знатоком светских скорбей. В 2014 году Чернявская проводила многочасовые беседы с Андреем Аршавиным и Юлией Барановской, деливших детей и деньги. Судья проявила чудеса медиации и закончила процесс мировым соглашением. Публичный скандал почти сразу утих.

 

 

 

#сафроноваекатерина#вызовпринят#полиция

Фото опубликовано Сафронова Екатерина (@safronovaekaterina812)

 

 


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