ВТБ заплатит "Динамо" как спонсор 10 млрд рублей

Банковская группа ВТБ заключила с «Динамо» спонсорское соглашение на 10,62 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

Соглашение рассчитано на четыре сезона (2016–2020) и касается футбольной и хоккейной команд общества.

В конце декабря группа ВТБ согласовала передачу данных московского футбольного клуба «Динамо» одноименному физкультурно-спортивному обществу. 29 декабря ВТБ передал 75% акций клуба ВФСО за 1 рубль.

В рамках соглашения ВТБ обязался финансировать профессиональные команды «Динамо».

По итогам сезона-2015/16 ФК «Динамо» впервые в своей истории потеряло место в российском высшем дивизионе. После этого ВТБ сообщил, что намерен передать акции клуба ВФСО «Динамо». В 2015 году «Динамо» принесло ВТБ убыток в 800 млн рублей.