Украина провела учения ПВО у Крыма

Подразделения противовоздушной обороны Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, сообщила пресс-служба украинского министерства обороны.

Как отмечается в сообщении, "подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия" в Херсонской области.

По данным пресс-службы, во время занятий военнослужащие отработали аэрозольное маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

В ведомстве отметили, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.