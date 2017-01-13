Эрнст: Пугачева - как оливье на новогоднем столе

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в эфире онлайн-трансляции в социальной сети «Одноклассники» прокомментировал скандал вокруг праздничного новогоднего телеэфира, против которого выступили с петицией пользователи сети.

«Претензии молодых людей понятны, но мы проводили исследования в течение двадцати лет. Аудитория от 45 лет и старше такое и смотрит. Можно сделать Новый год модный и молодежный, но его не будут смотреть, потому что молодые люди отмечают этот праздник не у телевизора», — сказал глава канала.

Он также высказался по поводу упомянутой в петиции Аллы Пугачевой. Эрнст сравнил певицу с оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят из года в год, и пришел к выводу, что Пугачеву тоже нужно оставить в эфире.

Руководитель Первого канала заверил, что летом сотрудники канала проведут опрос, призванный выявить 50 артистов, которых респонденты хотели бы видеть в новогодних программах. Однако радикально формат огоньков меняться не будет.

«Если мы сделаем Новый год модным и гиперстильным, мы потеряем цифры по сравнению с соседями», — объяснил медиаменеджер. При этом он признался, что не является поклонником общепринятого новогоднего телеформата.

В начале января на Change.org появилось электронное обращение к Эрнсту с призывом внести коррективы в новогодний эфир. Автор послания, житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян, просил руководство канала избавиться от безвкусицы и одних и тех же лиц в праздничной трансляции. В качестве примера неудачной новогодней передачи приводилась программа «В гостях у Примадонны». Петицию поддержали более 150 тысяч пользователей.