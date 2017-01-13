Роспотребнадзор опроверг заявление Алексеенко о массовой фальсификации продуктов в РФ

Роспотребнадзор не подтверждает данные о том, четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется, такое заявление сделали журналистам в пресс-службе ведомства. При этом там уточнили, что среди некачественных продуктов лидируют импортная рыба и бахчевые.

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко ранее в пятницу заявил, что четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется — это касается всех видов продукции, кроме яиц.

Качество российских продуктов серьезных нареканий в основном не вызывает, заявили в Роспотребнадзоре.

"По данным Роспотребнадзора, наибольший объём несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами", — заявили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также привел данные Росстата, согласно которым общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы 5,8%, кондитерских изделий 3,7%.