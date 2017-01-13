Суточный и 90-минутный проездные билеты можно записать только на чистый «Подорожник»
ГУП «Организатор перевозок» разъяснил правила использования новых видов проездных билетов для общественного транспорта. Записать их можно только на чистый носитель.
По информации предприятия, запись билетов «90 минут» и «Суточный» на электронный носитель возможна только при условии отсутствия на нем других действующих видов билетов. Если на карте уже имеется иной билет, то для записи билетов «90 минут» и «Суточный» необходимо приобрести новую (стоимость электронной карты «Подорожник» — 60 рублей).
Как сообщили «Фонтанке» в «Организаторе перевозок», таким образом снимается проблема возможного конфликта разных билетов. Если на карте записаны одновременно суточный и полуторачасовой проездные, система не сможет определить, с какого из них должна быть списана поездка. При этом аналогичные билеты можно записывать на один носитель: к примеру, два 4-суточных, или до 10 полуторачасовых. Ранее читатели «Фонтанки» уже жаловались на то, что им не сообщили о необходимости «очистить» их карты перед загрузкой новых билетов.
90-минутный и суточный проездные начали действовать в Петербурге с нового года. Полуторачасовой билет стоит 70 рублей, на одни сутки – 180 рублей, на 7 суток – 680 рублей.
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