Советник Трампа: Он позвонит Путину сразу после инаугурации

Советник по вопросам безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майкл Флинн сообщил о подготовке телефонного разговора между лидерами США и России после инаугурации Трампа, пишет Reuters.

По словам советника, в прошлом месяце он говорил по телефону с российским послом в США. В ходе беседы обсуждался вопрос проведения телефонных переговоров Трампа и президента России Владимира Путина после инаугурации американского президента, которая состоится 20 января 2017 года.