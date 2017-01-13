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13.01.2017 21:21

Госдеп США: нас не пригласили на встречу по Сирии в Астане

Госдепартамент США пока не получил никакого официального приглашения на встречу по Сирии в Астане, но находится в постоянном контакте по данной инициативе и с Турцией, и с Россией, рассказал в рамках брифинга представитель ведомства Марк Тонер.

"Насколько я знаю, мы пока не получили официального приглашения на встречу в Астане… Процесс по данной инициативе продолжается. Мы находимся в контакте как с Турцией, так и с РФ по ней", — сказал он.

Тонер добавил, что рекомендует следующей администрации продолжить работу по Сирии с этими странами.

Источник: РИА Новости


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