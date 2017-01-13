Сход противников передачи Исаакиевского собора превратился в народные гулянья

На Исаакиевской площади завершился сход противников передачи Исаакиевского собора РПЦ.

На Исаакиевской площади завершился сход противников передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Такое решение губернатор Георгий Полтавченко озвучил 10 января. На сход противников пришло порядка 500-1000 человек, также на мероприятии присутствовали православные активисты и казаки. В течение получаса с импровизированной сцены-скамейки к собравшимся обращались депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев. Они анонсировали проведение митинга на Марсовом поле 28 января. По словам парламентариев, народные избранники готовы обратиться в суд, но изменить ситуацию может только массовый протест.

После общения с депутатами присутствующие не расходились в течение часа: лепили снеговиков и жгли свечи.

Отметим, что музей «Исаакиевский собор» в день схода работал до 16 часов. Кроме того, в храме была отменена вечерняя служба.