Сход противников передачи Исаакиевского собора превратился в народные гулянья
На Исаакиевской площади завершился сход противников передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Такое решение губернатор Георгий Полтавченко озвучил 10 января. На сход противников пришло порядка 500-1000 человек, также на мероприятии присутствовали православные активисты и казаки. В течение получаса с импровизированной сцены-скамейки к собравшимся обращались депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев. Они анонсировали проведение митинга на Марсовом поле 28 января. По словам парламентариев, народные избранники готовы обратиться в суд, но изменить ситуацию может только массовый протест.
После общения с депутатами присутствующие не расходились в течение часа: лепили снеговиков и жгли свечи.
Отметим, что музей «Исаакиевский собор» в день схода работал до 16 часов. Кроме того, в храме была отменена вечерняя служба.
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