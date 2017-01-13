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13.01.2017 20:35

В петербургском метро активировались лжеволонтеры

Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями, вновь предупреждает горожан о лжеволонтерах в метрополитене.

Как рассказали в фонде, в январе в подземке отмечена новая вспышка активности людей, которые представляются сотрудниками различных фондов, и собирают деньги якобы на благотворительную деятельность.

В минувшем году «Фонтанка» уже писала о таких попрошайках, а также о благотворительных организациях, чья репутация страдает из-за такой «деятельности».

Фонд AdVita в декабре направил в петербургский метрополитен просьбу о том, чтобы предостережение для пассажиров транслировалась на эскалаторах и, по возможности, было размещено на плакатах, расположенных в метро. Руководство подземки в свою очередь подтвердило незаконность подобной деятельности на своей территории и подчеркнуло:

«Разрешение на осуществление сбора средств ни в один из благотворительных фондов администрацией Петербургского метрополитена не выдавалось»

Сотрудники фонда просят пассажиров метро быть бдительными и не поддаваться на уговоры пожертвовать деньги.


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