«Фонтанка» за 60 секунд — 13 января

Подводим итоги недели, планируем уик-енд, и думаем головой, прежде чем запостить его последствия в Инстаграммчик. Первая рабочая неделя нового года заканчивается Старым новым годом. Понять эту конструкцию можно только в странах экс-соцлагеря. И еще в Швейцарии.

Писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов подвел итоги уходящей информационной недели. Российское кино делает ход «Викингом» и срывает банк, вопреки критике. Барак Обама уходит — и в социальных сетях это отмечают, как одно из самых значительных его действий на посту президента США. Кто в соборе хозяин — Исаакий меняет статус. Как все это следует понимать — в предельно ясных формулировках объясняет Андрей Константинов.

Депутат Алексей Ковалев начитал на Исаакиевской площади 1000 человек. Собравшиеся договорились о проведении митинга против передачи собора церкви 28 января.

А наш блогер Михаил Логинов предположил, что передача собора – это превентивная политическая спецоперация, связанная с юбилейным 2017 годом.

Марат Оганесян останется в СИЗО до 9 мая. Сидит он в компании больного СПИДом курильщика. Как будто не достаточно того, что он просто сидит.

В интернете появилась фотография, на которой человек, похожий на президента России Владимира Путина запечатлен в компании человека, похожего на Дмитрия Уткина, которого считают командиром неформальной «ЧВК Вагнера». Все вместе это похоже на то, что быть солдатом удачи в России — в некотором смысле не преступление.

Глава Крыма доверил строить дороги 27-летнему петербургскому хореографу Игорю Кравченко, а потом узнал, что он — танцор и транжира. Подвела женщина. Задаренная дорогими сумочками и платьицами невеста Кравченко была слишком откровенна в сети Интаграмм. А в Крыму народ не то чтобы завистливый, но функцией «репост» пользоваться умеет.

В 2016 году Балтфлот был способен почти без боя сдать Калининград. Проверено Верховным судом.

В 2016 году «Газпром нефть» полностью завершила переезд в Петербург. И причинила аборигенам много добра.

Теперь не улетят. Грифонам с банковского моста открутили крылья.

«Фонтанка» выяснила, что на самом деле мы отмечаем с 13 на 14 января. А вы — попробуйте угадать.

«Ленинград» не такой старый, как сегодняшний Новый год. Но про него тоже есть несколько вопросов.

Наигрались? Теперь выбирайте, где проветриться. В городе будет снежно и весело.