Прорыв трубы затруднил проезд на Софийской улице

О коммунальной аварии во Фрунзенском районе сообщают очевидцы. По их словам, большая лужа наблюдается у дома 57 по Софийской: «Занят правый ряд, а также целый океан на углу Славы и Софийской, проезд затруднен, если ночью подморозит, будет каток».

В "Водоканале" "Фонтанке" объяснили, что дефект на трубе был обнаружен ещё 10 января, но работы было решено перенести на выходные.

Выехавшая на место аварии бригада выяснила, что дала течь труба диаметром 900мм возле дома №57 по Софийской улице. Из-за повышенного потока автомобилей на этом участке сотрудниками ГИБДД, которые выдают разрешения на ремонт, было принято решение отложить работы на выходные. 13 январе ГУП получил необходимые документы, бригада займётся локализацией после 23:00. Об этом нашему изданию рассказали в пресс-службе предприятия.

На водоснабжение авария не повлияла. Закончить работы планируется к утру 14 января.