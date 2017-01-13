Дворы в 12 районах Петербурга начнут убирать по-новому с 1 апреля

Право на уборку внутриквартальных территорий 12 районов Петербурга перейдет от управляющих компаний к подрядным организациям 1 апреля 2017 года. Чиновники уже готовятся к конкурсам.

Как сообщает Жилищный комитет, в данный момент уборка внутриквартальных территорий общей площадью 43,9 млн кв. м осуществляется за счет субсидий, предоставляемых управляющим организациям в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах.

В шести районах (Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском) механизм конкурсного привлечения подрядных организаций уже реализован. 15,8 млн квадратных метров дворов там убирают победители соответствующих торгов, субвенции на это выделяются из городского бюджета.

Из оставшихся районов контракты на сумму 56,8 млн рублей заключены только в Красногвардейском. Однако почти во всех муниципальных образованиях наводить порядок продолжат те же управляющие организации. Например, за чистотой в «Большой Охте» и в «Полюстрово» будет следить Жилкомсервис №3, а на «Ржевке» и в МО «Пороховые» – Жилкомсервис №2. И только «Малую Охту» будет убирать ООО «Восход», выигравшее контракт на сумму 8,8 млн рублей.

В Калининском районе заявки будут рассматривать 30 января, объявленная стоимость контракта — 55,8 млн рублей. 23 января должен состояться конкурс и в Кировском районе, общая сумма пяти контрактов может достичь 69,3 млн рублей.

Жилищный комитет планирует подвести итоги аукционов во всех 12 районах в начале февраля.

Уборку внутриквартальных территорий передадут от самих УК подрядным организациям, чтобы способствовать вовлечению в сферу содержания городской инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Общий объем денежных средств, выделяемых администрациям районов Санкт-Петербурга и органам местного самоуправления для организации работ по уборке внутриквартальных территорий на 2017 г., составит 1849,3 млн руб.