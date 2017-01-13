Детей отправили в "детский сад-призрак" в Приморском районе

Прокуратура Петербурга провела проверку по жалобам родителей, детей которых отправили учиться в детский сад-призрак. На имя главы Приморского района внесено представление.

В прокуратуре выяснили, что отдел образования Приморского района выдал девяти родителям направления в сад №85 по адресу: Стародеревенская улица, дом 23, корпус 3. Однако на деле единственный адрес, по которому у этого сада есть помещения, расположен на Камышовой, дом 6, корпус 3, лит. А, а здание по первому адресу не эксплуатируется. Именно поэтому горпрокуратура внесла представление главе Приморского района. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По информации «Фонтанки», детский сад на Стародеревенской действительно есть. Как нашему изданию рассказала одна из мам, детей в новый сад набирали через РОНО. Отремонтированное здание должно было открыться осенью 2016 года.

Однако ближе к делу выяснилось, что сад не сдадут из-за сорванных подрядчиками сроков. Детей, как могли, «распихали» по группам в других садах, частично закрыв ясли. В качестве альтернативы некоторым родителям предложили отправить детей в группы кратковременного пребывания в доме детского творчества.

С тех пор сам сад и установленные вокруг него детские площадки пустуют, хотя родителям обещали решить вопрос к декабрю 2016 года. «Внятные причины заморозки строительства не названы до сих пор. На многочисленные запросы муниципального округа в комитет, жителей в комитет, даже депутатов в комитет и лично Игорю Албину ответов просто не поступает», – пишут недовольные родители на сайте «ВКонтакте».

Почему администрация Приморского района выдала направление в неработающий садик девяти семьям, пока неизвестно. На момент публикации «Фонтанка» так и не получила ответа от чиновников.