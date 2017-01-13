Песков: Путин не общался с руководителями "ЧВК Вагнера"

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков прокомментировал опубликованное в сети "ВКонтакте" фото командира «ЧВК Вагнера» Дмитрия Уткина, который запечатлен, предположительно, с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пескова, снимок, скорее всего, был сделан 9 декабря в кулуарах Кремля, во время торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества.

При этом Песков подчеркнул, что глава государства отдельно не общался с руководителями ЧВК.

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было»,— сказал он "Дождю".