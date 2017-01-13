Донской казак и феминистка поспорили о побоях в семье

13.01.2017 19:28

Госдума в первом чтении приняла законопроект, декриминализующий побои в отношении близких родственников. Это значит, что теперь домашнему тирану грозит только административный штраф. К чему это приведет узнали у феминистики, волонетра Кризисного центра для женщин Оксаны Замойской и донского казака Алексея Лебедева.

Развяжет ли новый закон руки любителям поколотить домашних, или государство, наконец, признает за гражданами право самостоятельно решать свои семейные дела? В студии [Фонтанки.Офис] сверили нравственные часы феминистка, волонтер Кризисного центра для женщин Оксана Замойская и донской казак, активист Малого казачьего круга Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Лебедев. В итоге выяснилось, чем «Кормчая книга» лучше «Домостроя», а короткоствольное оружие — надежнее распространенной в США практики «охранных грамот»:

Запись всего эфира доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube.