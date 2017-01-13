В Минкомсвязи опровергли информацию о полном исчезновении электронной подписи с портала госуслуг

Электронная подпись останется на портале госуслуг, так как является необходимой технологией. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев.

Замглавы Минкомсвязи заявил, что требования к порядку применения электронной подписи при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде установлены действующим законодательством. «Большинство услуг и сервисов на портале требуют только простой электронной подписи, однако некоторые услуги действительно нужно подписывать квалифицированной электронной подписью», — добавил Козырев.

Чиновник подчеркнул, что электронная подпись продолжит действовать, так как в этой технологии есть необходимость.

Ранее сообщалось, что портал госуслуг с февраля перестанет требовать цифровую подпись.