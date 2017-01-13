Минспорта России не сможет оплачивать выступления спортсменов под нейтральным флагом

Министерство спорта России не может выделять средства на выступления российских легкоатлетов на турнирах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) под нейтральным флагом.

«На данный момент Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) получена только одна заявка на индивидуальный допуск — Марии Кучиной. Сколько еще заявок ожидаем получить? Сложность заключается в том, что стоит вопрос: на какие деньги поедут спортсмены на эти соревнования, если получат допуск? По линии Министерства спорта РФ их выезд на соревнования в качестве нейтральных спортсменов не может быть оплачен», — приводит слова президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина ТАСС.

«Эту тему мы планируем обсудить в ходе очередной встречи с рабочей группой ИААФ. Возможно, для кого-то из спортсменов может быть сделано исключение», — добавил глава федерации.

Встреча представителей российской федерации с рабочей группой ИААФ состоится 23–24 января в России.

3 января ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом. Ранее Шляхтин заявил, что заявки российских спортсменов на участие в турнирах ИААФ будут поданы коллективно.

Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах из-за дисквалификации ВФЛА.