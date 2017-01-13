Жительница Омска облила мужа «Боярышником» и подожгла

В больницу Омска поступил 45-летний мужчина с ожогами 15% поверхности тела, получивший их в ходе ссоры с женой, передает Om1.ru.

По данным портала, в ходе домашней ссоры 49-летняя супруга облила мужа настойкой «Боярышник», после чего подожгла. По словам врачей, в результате этого у мужчины пострадали лицо, шея, уши, грудь и живот.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося в соответствии со статьей УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью».