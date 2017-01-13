В Великобритании учителя в мечети обвиняют в неподобающем поведении

Бывший учитель мечети Кардиффа Мохаммед Хаджи Саддик предстанет перед судом по делу о непристойном поведении, пишет Daily Mail.

Его обвиняют в 15 разных преступлениях, связанных с четырьмя разными девочками, в период с 1996-го по 2006 год.

Издание пишет, что семь обвинений связаны с непристойным поведением в отношении двух девочек в период с 1996-го по 2001 год. Остальные восемь — с обвинениями сексуального характера против двух других заявителей в период с 2004-го по 2006 год.

По данным суда, возраст самой маленькой девочки составлял пять лет на момент совершения преступления.