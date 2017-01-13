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13.01.2017 19:10

Захарова: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применили химическое оружие

Боевики террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» применяют химическое оружие в Сирии и Ираке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Речь здесь идет о применении боевиками ИГ, «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ними экстремистских группировок не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ», — сказала она.

По ее словам, боевики, в частности, применили иприт и зарин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал избегать политизации «химического досье» в Сирии.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: РИА Новости


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Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
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