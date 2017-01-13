Крым планирует получить 2 млрд рублей с продажи имущества Коломойского

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона планируют выручить около 2 млрд рублей с продажи объектов недвижимости, принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому, сообщает ТАСС.

«На этот год намечен план на 2 млрд рублей, которые мы обязательно должны передать вкладчикам. Попробуем оценить и продать в этом году большее количество объектов. Давайте максимально усилим работу в этом направлении», — сказал руководитель региона.

Министр имущественных и земельных отношений региона Анна Анюхина, в свою очередь, сообщила о том, что есть сложности в реализации недвижимости Коломойского. Связаны они с тем, что штатная численность ее ведомства ограничена.

Ранее сообщалось о том, что за счет продажи активов Коломойского в Ялте власти Украины смогли начать выплаты украинским вкладчикам в Крыму.