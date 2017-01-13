Guardian сообщает о ненадежности защиты WhatsUp

Сообщения в WhatsUp могут быть прочитаны как спецслужбами, так и владельцем сервиса, компанией Facebook, – сообщил Guardian ученый-криптограф Тобиас Болтер из университета Калифорнии.

Как утверждает исследователь в своем интервью, несмотря на то, что в Facebook неоднократно заявляли, что сообщения в WhatsUp недоступны ни для кого, включая сотрудников компании, это не так. Из-за способа, которым WhatsUp реализует протокол шифрования end-to-end (из конца в конец), по мнению Болта, переписка может быть доступна персоналу, и если официальные органы обратятся к Facebook с требованием раскрыть сведения, это будет несложно осуществить без ведома пользователей.

Общественные организации Великобритании, по сообщению Guardian, уже выступили с заявлениями, посчитав уязвимость WhatsUp угрозой свободе слова.

Сегодня сервисом WhatsUp, который позиционирует себя как абсолютно защищенный от несанкционированного вмешательства, пользуется более миллиарда человек во всем мире.