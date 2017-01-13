Lux Express возобновил перевозку пассажиров в Хельсинки

«Евролайнс» начала автобусами своей компании перевозку пассажиров по двум маршрутам, движение по которым из-за приостановленной лицензии осуществлялось партнерами.

Представитель компании Lux Express в России ЗАО «Евролайнс» сообщило о возобновлении движения своих автобусов 13 января. Теперь дважды в день, в 14.00 и в 21.30, они будут отправляться из Хельсинки в Петербург.

Напомним, из-за приостановления лицензии со 2 января компания для перевозки пассажиров пользовалась автобусами партнеров. Проблемы с Минтрансом у Lux Express начались из-за ряда технических неполадок прямо перед Новым годом. В частности, причиной стали трещины на лобовых стеклах, которые нашли при обследовании автопарка компании. Более всего от ситуации пострадали пассажиры, которых высаживали из автобусов прямо на границе.

Компания осуществляет три ежедневных рейса в Хельсинки и пять в Таллин и обратно.