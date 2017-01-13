Еще
19:57 13.01.2017
Пришлите свою новость!
19:37
Дворы в 12 районах Петербурга начнут убирать по-новому с 1 апреля
19:34
Детей отправили в "детский сад-призрак" в Приморском районе
19:29
Песков: Путин не общался с руководителями "ЧВК Вагнера"
19:28
Донской казак и феминистка поспорили о побоях в семье
19:20
В Минкомсвязи опровергли информацию о полном исчезновении электронной подписи с портала госуслуг
19:16
Минспорта России не сможет оплачивать выступления спортсменов под нейтральным флагом
19:12
Жительница Омска облила мужа «Боярышником» и подожгла
19:11
В Великобритании учителя в мечети обвиняют в неподобающем поведении
19:10
Захарова: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применили химическое оружие
19:00
Крым планирует получить 2 млрд рублей с продажи имущества Коломойского
18:53
У властей Ленобласти есть вопросы к курорту-лечебнице за 10 миллиардов евро
18:50
Guardian сообщает о ненадежности защиты WhatsUp
18:40
Lux Express возобновил перевозку пассажиров в Хельсинки
18:33
Депутат Ковалев: К Исаакию пришло до 1000 человек
18:33
Маятник Фуко может быть размещён в "Лахта центре"
18:30
Чубайс не видит перспектив отмены санкций в 2017 году
18:18
Тысяча дворников и 800 машин выйдут в снегопад чистить Петербург
18:13
Место обнаружения затонувшего судна Monni обследуют водолазы МЧС
18:13
У Исаакия собралось 200 противников передачи храма РПЦ
18:09
Минометную мину времен ВОВ нашли в квартире в центре Петербурга
18:07
Спрос на комнаты в Петербурге съедают квартиры-студии
18:06
Минздрав может отнести к рецептурным препаратам 28 спиртовых настоек
18:04
Следственный комитет ищет участкового, из-за халатности которого зарезали петербуржца
18:00
«ДП»: В Гатчине построят крупнейший в Европе курорт за 10 млрд евро
17:55
В Петербурге за год автобусы перевезли 323 миллиона пассажиров
17:53
Скворцова выразила готовность помочь решению конфликта в 62-й московской больнице
17:45
Шведский вертолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии
17:35
Журналист GQ в шутку предложил Обаме убить Трампа
17:28
Пассажиропоток "Аллегро" в новогодние праздники вырос на четверть
17:15
Петербурженка заплатила 60 тысяч за пьяную езду, чтобы отдохнуть на пляже
17:15
В Сети появилось фото командира «ЧВК Вагнера» с президентом России
17:12
У грифонов на Банковском мосту сняли крылья
17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым
17:05
Детского омбудсмена возмутило предложение изымать детей за долги по ЖКХ
16:59
За две «пьяные» поездки за рулем петербурженка заплатит 200 тысяч
16:53
На улице Димитрова снова нашли «расчлененку»
16:52
Россельхознадзор в случае отмены эмбарго будет проверять импортеров заново
16:49
Мантуров призвал не допустить появления «табачных боярышников»
16:46
Минздрав назвал гиперболой полный запрет на продажу табака
16:41
Казаки патрулируют Исаакиевский собор
16:38
Минюст зарегистрировал партию «Беспартийная Россия»
16:31
Медведев: Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет
16:19
СК проверяет закупку червивых конфет для детей в Иркутске
16:12
Аудитория «Одноклассников» выросла на 9,3% за 2016 год
16:07
Попавший под санкции министр Ткачев запланировал визит в Берлин
16:06
Русфонд через суд потребовал отчета о расходах на лечение Жанны Фриске
16:04
В Петербурге ежедневно ловят больше 20 нетрезвых водителей
15:59
Более 400 литров опасной «незамерзайки» изъяли у петербургской компании
15:42
Финны продавали наркотики для реставрации дома
15:34
Петербург накроет снегопадом
15:30
Под конец года петербургские строители сдали в эксплуатацию 386 домов
15:27
Омбудсмен прокомментировала изъятие из семьи ВИЧ-инфицированных детей
15:22
Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия» компании O2 Development
15:18
Мать девочки, убитой няней Бобокуловой, потребовала сообщить ей о местонахождении убийцы
15:08
Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления
15:08
РПЦ назвала место отпевания руководителя ансамбля имени Александрова
15:05
СМИ: На "Союзе", готовящемся к полету на МКС, нашли неполадки
15:03
Американские ученые назвали махинации на выборах в Думу самыми масштабными за 16 лет
14:57
КАМАЗ, застрявший под мостом на Обводном, не повлиял на движение поездов
14:45
«Квадрат»: Суд остановил строительство ЖК «Парнас»
14:43
В Кремле прокомментировали инцидент со скорой на Камчатке
14:41
Шувалов: Российские контрсанкции скоро прекратят свое действие
14:39
Бывшая солистка группы «Лицей» погибла у себя дома
14:39
Многодетный алхимик погиб при попытке создать золото на собственной кухне
14:37
Петербургский УФАС заподозрил в картельном сговоре компании по уборке территорий
14:26
В школах ДНР отменили госэкзамены по украинскому языку
14:13
В Баку обиделись на приглашение на КВН команд из Нагорного Карабаха
14:03
Знарок возглавит сборную дивизиона Боброва на матче звезд КХЛ
14:02
На «Ломоносовской» по утрам ограничат вход
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
13.01.2017 18:40

Lux Express возобновил перевозку пассажиров в Хельсинки

«Евролайнс» начала автобусами своей компании перевозку пассажиров по двум маршрутам, движение по которым из-за приостановленной лицензии осуществлялось партнерами.

Представитель компании Lux Express в России ЗАО «Евролайнс» сообщило о возобновлении движения своих автобусов 13 января. Теперь дважды в день, в 14.00 и в 21.30, они будут отправляться из Хельсинки в Петербург.

Напомним, из-за приостановления лицензии со 2 января компания для перевозки пассажиров пользовалась автобусами партнеров. Проблемы с Минтрансом у Lux Express начались из-за ряда технических неполадок прямо перед Новым годом. В частности, причиной стали трещины на лобовых стеклах, которые нашли при обследовании автопарка компании. Более всего от ситуации пострадали пассажиры, которых высаживали из автобусов прямо на границе.

Компания осуществляет три ежедневных рейса в Хельсинки и пять в Таллин и обратно.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20

«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00

«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой

Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11

Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"

Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Lux Express возобновил перевозку пассажиров в Хельсинки
Пассажиропоток "Аллегро" в новогодние праздники вырос на четверть
Генконсульство РФ открыто в Хургаде
Россия смягчает визовый режим для граждан Австрии
Аэропорт Хельсинки установил рекорд по числу пассажиров
Одиннадцать петербуржцев попали за границу в Новый год через мобильные пункты приставов в Пулково
390 тысяч туристов провели новогодние праздники в Петербурге
Пассажиров Lux Express по-прежнему возят в Хельсинки на чужих автобусах
Lux Express изменил расписание автобусов между Петербургом и Таллином
Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз
Финские пограничники экономят деньги петербуржцев
Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга
Колесим по Финляндии (часть третья)
Це без одной весны Европа
Культурная столица мира? WTA?
Зачем ехать в Литву
Самолетом, поездом, автобусом
Опоздавшие к морю
Hilton заглядывается на Росси
Прощальный гудок «Принцессы»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

Донской казак и феминистка поспорили о побоях в семье

Сергей Бертов/Интерпресс

За "Ленинград" ответите!

У грифонов на Банковском мосту сняли крылья

Казаки патрулируют Исаакиевский собор

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Старый Новый праздник непослушания

Новости компаний
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
Tele2
02.12.2016 16:39
Tele2 предлагает неограниченный трафик за рубежом
В преддверии новогодних каникул Tele2 запускает новую услугу «Интернет не отдыхает». Опция дает возможность абонентам оператора скачивать за границей неограниченный объем интернет-трафика.
Автор фото: Гриднева Ольга
16.11.2016 18:00
РЖД приглашает на паровозную прогулку с новогодним настроением
25 декабря и 7 января у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие на ретропоезде с Витебского вокзала по маршруту Царскосельской железной дороги.
Фотобанк Lori
10.11.2016 18:00
Незабываемые новогодние путешествия в сказку для взрослых и детей
Компания «РЖД Тур» открывает бронирование сказочного тура «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг»
Фотобанк Lori
03.11.2016 11:19
«РЖД Тур» приглашает в путешествие к Снегурочке
Чуть меньше двух месяцев остается до празднования самого сказочного, яркого и веселого праздника страны – Нового года.
фотобанк Lori
31.10.2016 09:00
В сказку на поезде: новогодний тур в Великий Устюг
Компания «РЖД Тур» предлагает жителям Санкт-Петербурга совершить в новогодние праздники путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.