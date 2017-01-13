Маятник Фуко может быть размещён в "Лахта центре"

Маятник Фуко может дополнить детский научный центр, который будет открыт в рамках проекта «Лахта центр».



Таким образом в АО МФК «Лахта центр» отреагировали на слова главы музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова в интервью «Фонтанке» о том, что он мечтает, «чтобы в новом здании «Лахта центра» нашлось бы пространство, в котором мог бы появиться маятник Фуко, переданный в реальное пользование».



«Мы благодарим музейное сообщество Санкт-Петербурга за доверие и признание статуса нашего комплекса как новой достопримечательности города. В случае если необходимость размещения маятника Фуко вне стен Исаакиевского собора все же возникнет, и в «Лахта центр» поступит соответствующее официальное обращение, мы, безусловно, рассмотрим возможность включения в концепцию проекта этого уникального научного экспоната.



Знаковый для Петербурга, имеющий богатую историю и символическое значение экспонат может органично дополнить будущий научно-образовательный центр для детей и молодежи, который планируется открыть в «Лахта центре». Маятник Фуко мог бы стать связующим элементом между научными достижениями прошлого и будущим Петербурга как интеллектуального и технологического центра страны», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе АО МФК «Лахта центр».



Напомним, в интервью «Фонтанке», посвященном передаче Исаакиевского собора РПЦ, Николай Буров сказал следующее: «Маятник Фуко — извините, музейная принадлежность, которая к этому храму имела временное отношение, и она остается музейной реликвией. И вообще я мечтаю о том, чтобы в новом здании «Лахта центра» нашлось бы пространство, в котором мог бы появиться маятник Фуко, переданный в реальное пользование, потому что это не просто игрушка, а хороший инструмент для физических опытов».



Напомним, маятник Фуко в Исаакиевском соборе установили в 1930-е годы, а демонтировали в 1986 году. Сейчас бронзовый шар лежит в хранилище, в подвалах собора. Помещен на вечное хранение, включен в блокадную экспозицию как часть городской истории.