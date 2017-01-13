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Лахта центр
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13.01.2017 18:33
4 Комментариев

Маятник Фуко может быть размещён в "Лахта центре"

Маятник Фуко может дополнить детский научный центр, который будет открыт в рамках проекта «Лахта центр». 

Таким образом в АО МФК «Лахта центр» отреагировали на слова главы музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова в интервью «Фонтанке» о том, что он мечтает, «чтобы в новом здании «Лахта центра» нашлось бы пространство, в котором мог бы появиться маятник Фуко, переданный в реальное пользование».

«Мы благодарим музейное сообщество Санкт-Петербурга за доверие и признание статуса нашего комплекса как новой достопримечательности города. В случае если необходимость размещения маятника Фуко вне стен Исаакиевского собора все же возникнет, и в «Лахта центр» поступит соответствующее официальное обращение, мы, безусловно, рассмотрим возможность включения в концепцию проекта этого уникального научного экспоната.

Знаковый для Петербурга, имеющий богатую историю и символическое значение экспонат может органично дополнить будущий научно-образовательный центр для детей и молодежи, который планируется открыть в «Лахта центре». Маятник Фуко мог бы стать связующим элементом между научными достижениями прошлого и будущим Петербурга как интеллектуального и технологического центра страны», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе АО МФК «Лахта центр».

Напомним, в интервью «Фонтанке», посвященном передаче Исаакиевского собора РПЦ, Николай Буров сказал следующее: «Маятник Фуко — извините, музейная принадлежность, которая к этому храму имела временное отношение, и она остается музейной реликвией. И вообще я мечтаю о том, чтобы в новом здании «Лахта центра» нашлось бы пространство, в котором мог бы появиться маятник Фуко, переданный в реальное пользование, потому что это не просто игрушка, а хороший инструмент для физических опытов».

Напомним, маятник Фуко в Исаакиевском соборе установили в 1930-е годы, а демонтировали в 1986 году. Сейчас бронзовый шар лежит в хранилище, в подвалах собора. Помещен на вечное хранение, включен в блокадную экспозицию как часть городской истории. 


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комментарии пользователей (4)
MAINKOT
13 января 2017 г. 19:45
Колодец и маятник.
Chernousov
13 января 2017 г. 19:42
Плохая примета. Через некоторое время придет РПЦ и заберет себе Лахта-центр.
ТеКС
13 января 2017 г. 19:32
Вот самое то место!)))
_Чтец_
13 января 2017 г. 19:23
Угу. С 1986 года никого судьба маятника не волновала, а теперь вдруг "вспомнили".
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