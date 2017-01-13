Депутат Ковалев: К Исаакию пришло до 1000 человек

Депутат Алексей Ковалев оценил количество пришедших на Исаакиевскую площадь в 1000 человек. Об этом он заявил с импровизированной сцены-скамейки. Собравшиеся договорились о проведении митинга 28 января.

Депутаты Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев призвали горожан прийти на акцию. По их мнению, только в этом случае с мнением протестующих против передачи здания музея-храма РПЦ будут считаться.

Ковалев также заявил собравшимся, что решение о передаче Исаакиевского собора приняли в Москве. Кроме того, он сообщил, что, по его мнению, значительная часть верующих не поддерживают передачу храма.

Отметим, что вечерняя служба в соборе сегодня отменена по согласованию с митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием. Очевидцы также сообщают о том, что сегодня и музей и колоннада работали до 16.00.