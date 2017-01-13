Чубайс не видит перспектив отмены санкций в 2017 году

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс с пессимизмом смотрит на возможность скорой отмены введенных против России санкций и российских контрсанкций. По его словам, реальной перспективы их отмены в 2017 году нет.

«Видимо, я из бывшего молодого реформатора превратился в старого консерватора. Как-то я не очень оптимистично на это смотрю. Я не вижу реальных перспектив, скажем, в 2017 году по отмене санкций. Ну может, я ошибаюсь», — сказал Чубайс журналистам (цитата по РИА Новости).

Ранее в пятницу первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о возможности отмены санкций и контрсанкций уже 31 декабря 2017 года.

«Но, наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие. Или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал Шувалов.

Страны ЕС, США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году, после чего они несколько раз расширялись и продлевались. Россия ответила введением в августе 2014 года эмбарго на ввоз ряда продовольственных товаров.