Тысяча дворников и 800 машин выйдут в снегопад чистить Петербург

Дорожные предприятия в ожидании снегопада перешли на усиленный режим работы.

По информации от комитета по благоустройству Смольного, в Старый Новый год дорожные службы будут чистить городские улицы от снега с помощью подметальных машин, грейдеров, роторов, погрузчиков и самосвалов. Всего подготовлено 800 единиц техники. Также накануне снегопада, 13 января, к работе в недоступных для машин местах готовы тысяча специалистов ручного труда.

Напомним, о надвигающемся циклоне петербуржцев предупредили в МЧС.

Дорожники ожидают, что выпадет около 13 см снега. С октября в городе выпало уже 130 см осадков, а дорожные предприятия вывезли более 1,2 миллиона кубометров снега.

Петербуржцы могут наблюдать за передвижением уборочной техники на специальной карте на сайте комитета по благоустройству.