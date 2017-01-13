У Исаакия собралось 200 противников передачи храма РПЦ

На Исаакиевской площади собралось порядка 200 протестующих против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", полиция не препятствует народному сбору. Собравшиеся слушают вещающих со скамейки депутатов ЗакСа Максима Резника, Бориса Вишневского и Алексея Ковалёва. Также с импровизированной трибуны вещает оппозиционер Андрей Пивоваров.

Очевидцы говорят, что на митинге замечены и НОДовцы с полосатыми флагами.

Напомним, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко объявил о передаче храма-музея Исаакиевский собор РПЦ.