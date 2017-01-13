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13.01.2017 18:13

У Исаакия собралось 200 противников передачи храма РПЦ

У Исаакия собралось 200 противников передачи храма РПЦ

На Исаакиевской площади собралось порядка 200 протестующих против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Михаил Огнев

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Михаил Огнев

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Как сообщает корреспондент "Фонтанки", полиция не препятствует народному сбору. Собравшиеся слушают вещающих со скамейки депутатов ЗакСа Максима Резника, Бориса Вишневского и Алексея Ковалёва. Также с импровизированной трибуны вещает оппозиционер Андрей Пивоваров.

Очевидцы говорят, что на митинге замечены и НОДовцы с полосатыми флагами.

Напомним, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко объявил о передаче храма-музея Исаакиевский собор РПЦ.


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