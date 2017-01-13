Следственный комитет ищет участкового, из-за халатности которого зарезали петербуржца

Следственный отдел СК в Невском районе 12 января возбудил уголовное дело и объявил в розыск участкового уполномоченного 10-го отдела полиции. Как считают следователи, полицейский, проявив преступную халатность, не предотвратил убийство.

По информации «Фонтанки», установлено, что 8 января около 01:50 дежурный 10-го отдела полиции передал участковому уполномоченному Баиру Базаржапову поступившее от граждан сообщение: пьяный мужчина с ножом нападает на жильцов одной из квартир дома 9, корпус 1, по улице Ольги Берггольц. Как считает следствие, участковый в этой квартире так и не появился и только спустя час после получения задания дежурного, около 02:55 8 января, вызвал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывшие через 5 минут сотрудники группы задержания ОВО обнаружили в квартире труп 43-летнего мужчины, погибшего от ножевых ранений.

Участковый, согласно официальной формулировке, «не предпринял мер к оперативному выезду на место происшествия, пресечению и предотвращению совершаемого преступления, то есть ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, что повлекло по неосторожности смерть человека».

Так как встречаться со следователями участковый Базаржапов не захотел и найти его не получилось, одновременно с возбуждением уголовного дела подозреваемый Баир Базаржапов объявлен в федеральный розыск.