Оганесян сел до победного

Марат Оганесян останется в СИЗО до 9 мая, за это время ему могут предъявить дополнительные эпизоды. Суд не внял жалобам бывшего вице-губернатора на больного СПИДом курильщика - соседа по камере.

Смольнинский суд Петербурга в пятницу, 13 января, продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», доставленный под конвоем Оганесян был решительно настроен выйти из «Крестов». Он ссылался на болезни и психологическое давление, которое он ощущает в камере. Ему подсадили курящего соседа с ВИЧ. «Оганесяна склоняют к самооговору», – резюмировали адвокаты.

Внешность, говорят, обманчива. Не врут. Бывший куратор всея петербургской стройки выглядел заметно посвежевшим по сравнению с ноябрьским процессом, когда он с трудом садился и вставал. Но после безуспешной просьбы пустить прессу в зал, чтобы предать огласке детали дела, Оганесян запросил врачебную помощь – давление, последствия бронхита, влияние хронических болезней.

"Скорая" приехала и уехала, а арестант остался.

Перелистывание и чтение привезенных следователем Гузуновым материалов заняло у судьи часы. Олеся Буланая, в частности, ознакомилась с тем, что СК за время изоляции Оганесяна возбудил серию уголовных дел в отношении неустановленных лиц по вероятным эпизодам хищения на стадионе на Крестовском острове. Следствие недвусмысленно намекнуло, что Оганесян в списке тех, кого охватывает этот круг неустановленных, и напомнило, что будто бы собрано достаточно сведений о получении Оганесяном взяток. А потому требуется оставить экс-чиновника под стражей до 9 мая.

«Но ведь ничего еще не предъявили, так что сидите и молчите», – накинулась защита на Гузунова.

Адвокаты требовали домашний арест и упирали на необходимость переквалификации уголовного дела на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Оганесян в своей речи вспомнил былое: при нем стадион на Крестовском вырос с 20 процентов до 80 (не в цене, а размере построенного).

Судья продлила арест до Дня Победы.

Дело Оганесяна объединено с тем, по которому обвиняется бизнесмен Василий Сливкин. Его фирма работала субподрядчиком на арене. Размер украденного оценивается в 300 млн рублей. Не исключено, что СК соберет в один материал все эпизоды вероятных хищений на стадионе.

Марат Оганесян был задержан и этапирован в Петербург в середине ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 50 млн рублей на поставке видеотабло. Другие фигуранты – бывший зампред комитета строительства Петербурга Александр Янчик, конечный бенефициар поставщика табло «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), финансист компании и директор субподрядчика Артем Куспиц.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"