В Петербурге за год автобусы перевезли 323 миллиона пассажиров

Автобусы перевезли 323 миллиона горожан и туристов в Петербурге в течение прошлого года. Пополнение парка и новые маршруты позволили увеличить пассажиропоток на 4 миллиона человек.

ГУП «Пассажиравтотранс» подвел итоги работы в 2016 году. Автобусами, работающими на 150 городских маршрутах, воспользовались 323 млн пассажиров, при этом их количество возросло на 4 миллиона человек по сравнению с 2015 годом, сообщает пресс-служба предприятия.

Больше стало не только пассажиров, но и самого транспорта. Предприятие пустило на маршруты 222 новых автобуса, причем ровно половину «Пассажиравтотранс» приобрел за свой счет. Благодаря этому в городе появилось 10 новых маршрутов, а на 14 уже существовавших сократилось время ожидания.

В 2016 году «Пассажиравтотранс» успел протестировать несколько новых сервисов. В мае в автобусах появился аудиогид по городским достопримечательностям, а в августе на ряде маршрутов тестировали технологию Wi-Fi.

В нынешнем году в ГУПе планируют внедрить новую систему информирования на 285 автобусах и распространить оплату проезда банковскими картами.