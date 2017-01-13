Скворцова выразила готовность помочь решению конфликта в 62-й московской больнице

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выразила готовность помочь с разрешением конфликта вокруг Московской городской онкологической больницы № 62. Об этом она заявила, отвечая на вопрос РБК.

«Надо найти общий язык и как-то пристойно эту ситуацию решить <...> Если окажется, что не смогут они [стороны конфликта] найти сейчас общего языка, ну, тогда они встретятся у меня в кабинете, и мы поговорим втроем», — сказала Скворцова.

В ноябре 2016 года правительство Москвы распорядилось изменить тип 62-й больницы с автономного учреждения на бюджетное. Контроль за выполнением распоряжения был возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Реформу раскритиковали главный врач больницы Анатолий Махсон, а также пациенты медицинского учреждения и их родственники. По словам Махсона, из-за изменения типа учреждения больница не сможет закупать необходимые лекарства в нужном объеме.

Статус автономного учреждения здравоохранения позволял 62-й больнице тратить заработанные внебюджетные средства по своему усмотрению, без согласования с городским департаментом здравоохранения. Как объяснял Махсон, большую часть денег больница тратила на закупку лекарств для людей, которые не получили их по ОМС.

Печатников в свою очередь заявил, что больница закупала лекарства с истекающим сроком годности, за счет чего экономила. Махсон эти обвинения отверг.

В конце ноября 2016 года Махсон ушел на больничный, а 2 декабря истек его трудовой договор. 14 декабря столичный департамент здравоохранения начал в 62-й больнице проверку.