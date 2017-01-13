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13.01.2017 17:35

Журналист GQ в шутку предложил Обаме убить Трампа

Во время пресс-конференции Дональда Трампа репортер британского издания GQ Руперт Майерс, размышляя на тему последних событий, в своем твиттере предложил президенту США Бараку Обаме убить избранного президента Дональда Трампа и избранного вице-президента Майка Пенса. Об этом пишет издание The Hill.

«Смог бы президент Обама убить Трампа и Пенса, а затем помиловать себя? Спрашиваю из гуманных соображений», — написал он.

Отмечается, что, после того как издание Daily Wire попыталось пролить свет на подобное заявление, твит был удален.

На вопросы подписчиков, почему он удалил твит, Майерс заявил, что «это была шутка, и он осознал, что ее могут «вырвать из контекста и использовать в неверном свете».

Издание пишет, что репортер не извинился за свои слова, продолжая настаивать, что это была шутка.

Источник: "Газета.ру"


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