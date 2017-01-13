Детского омбудсмена возмутило предложение изымать детей за долги по ЖКХ

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру в связи с предложением властей района в Татарстане изымать детей из семей, имеющих задолженности по коммунальным услугам. Об этом она заявила журналистам, передает «Интерфакс».

«Поступила информация о том, что причиной изъятия ребенка может быть неуплата за коммунальные платежи в одном из муниципальных районов Татарстана. Сейчас мы подготовили ряд мер, мы сделали запрос в прокуратуру о том, что такие действия, во-первых, некорректны, и манипулировать ситуацией с изъятием детей недопустимо», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что для давления на должников существует достаточный комплекс мер, который превышать недопустимо.

Кузнецова также процитировала документ, который был подписан главой муниципалитета Зеленодольского района Татарстана.

«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители», — процитировала она.