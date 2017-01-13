Итоги недели с Андреем Константиновым

13.01.2017 17:05

Писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов подводит итоги уходящей информационной недели.

Российское кино делает ход «Викингом» и срывает банк, вопреки критике. Барак Обама уходит — и в социальных сетях это отмечают, как одно из самых значительных его действий на посту президента США. Кто в соборе хозяин — Исаакий меняет статус. Как все это следует понимать — в предельно ясных формулировках объясняет Андрей Константинов.