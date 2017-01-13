За две «пьяные» поездки за рулем петербурженка заплатит 200 тысяч

На 200 тысяч рублей оштрафовали петербурженку, дважды за год попавшуюся пьяной за рулем. В первый раз женщину наказали административно, второй — уголовно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, мировой судья участка №107 Красносельского района признал жительницу Петербурга виновной в повторном нарушении ПДД (статья 264.1 УК РФ ).

Суд установил, что в октябре 2016 года петербурженка в состоянии алкогольного опьянения села за руль автомобиля, но попалась наряду ГИБДД. Так как за несколько месяцев до этого ей уже выписывали штраф за езду в нетрезвом виде (статья 12.8, часть 3 КоАП РФ), то было возбуждено уголовное дело.

В суде женщина согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в совершении преступления признала полностью. Несмотря на раскаяние, суд не просто признал ее виновной, но и назначил большой штраф – 200 тысяч рублей. Помимо этого петербурженку лишили прав на два года.