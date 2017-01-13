Россельхознадзор в случае отмены эмбарго будет проверять импортеров заново

В случае отмены продовольственного эмбарго, введенного Россией в ответ на западные санкции, автоматического возврата всех импортеров не произойдет, российские специалисты будут заново проверять все предприятия. Об этом помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил в кулуарах Гайдаровского форума, передает РИА Новости.

За период действия контрсанкций произошло много изменений, поэтому поставщикам, которые захотят вернуться на российский рынок, «действительно будет сложно», отметил он.

«Это достаточно непростой и долгий процесс, тем более что в этом году мы должны сократить расходы на проверки зарубежных предприятий», — заявил Алексеенко.

В пятницу, 13 января, первый вице-премьер Игорь Шувалов анонсировал возможную отмену российских санкционнных мер «в случае потепления отношений с Западом». К власти в США пришла новая администрация, и Россия готова «говорить с партнерами настолько, насколько готовы наши партнеры», подчеркнул он.

По словам первого вице-премьера, российские власти продлили ранее продуктовое эмбарго до 31 декабря 2017 года, чтобы «создать горизонты, но не создавать излишних ожиданий».

В ноябре 2016 года Владимир Путин пообещал тянуть с отменой санкций «как можно дольше». Такое заявление президент сделал на Форуме действий Общероссийского народного фронта, отвечая на просьбу предпринимателей «ни в коем случае не отменять санкции».