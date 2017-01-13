На улице Димитрова снова нашли «расчлененку»
Отрезанные коровьи головы разбросали во Фрунзенском районе Петербурга. Останки парнокопытных в пятницу, 13 января, пугают прохожих у карьеров на улице Димитрова.
Днем 13 января жители Купчино обнаружили на улице отрезанные коровьи головы, которые неизвестные разбросали у карьеров на улице Димитрова. На фотографиях, опубликованных в группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте», видна также коробка с частями тел животных.
Кто и зачем раскидал останки животных, пока неизвестно.
Отметим, что улица Димитрова получила печальную известность благодаря делу пенсионерки-расчленительницы Тамары Самсоновой, убившей двух человек.