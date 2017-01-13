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13.01.2017 16:46

В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры

В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Yolkki Village

Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей.

Пока большинство населения нашей страны вовсю радовались новогодним каникулам, проводя их возле телевизора или на лыжных курортах, строители жилого комплекса приступили к работе уже с 4 января.

По традиции в первую очередь двери в появились в квартирах 3-го корпуса, самого передового по готовности. Именно здесь и красочные фасады, и внутренняя стяжка полов, и остекление балконов появились раньше, чем в остальных трех малоэтажных корпусах ЖК «Елки Вилладж». Здание со счастливым номером 3 с успехом выступает лицом и образцом молодого жилого комплекса.

Yolkki Village
Yolkki Village

В квартиры устанавливают качественные надежные металлические двери. С образцом одной из таких дверей большинство дольщиков ЖК уже смогли ознакомиться, посетив шоу-рум, который расположился все в том же третьем корпусе.


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Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
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ЖК Master на Серебристом (застройщик MASTER девелопмент) аккредитовал Северо-Западный Банк ВТБ (Банк Москвы). Несмотря на то, что объект находится на ранней стадии готовности деловым партнёром проекта становится уже шестое кредитное учреждение
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