Мантуров призвал не допустить появления «табачных боярышников»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров призвал внимательно изучить антитабачную концепцию Минздрава. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается той антитабачной программы, которую Минздрав сегодня разрабатывает, ее нужно будет внимательно вместе с экспертами посмотреть. Здесь очень важно не допустить перекосов, чтобы не повторить «табачных боярышников», — сказал Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее сообщалось, что производители сигарет раскритиковали антитабачную программу Минздрава.

В свою очередь Минздрав заявил, что проект концепции государственной политики противодействия курению будет доработан с учетом мнений, высказанных федеральными органами исполнительной власти.