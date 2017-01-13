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13.01.2017 16:46
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Как адмирал Кравчук не успел сдать Балтику

В 2016 году Балтфлот был способен почти без боя сдать Калининград. К такому выводу пришел Верховный суд, отказывая уволенному Путиным вице-адмиралу Виктору Кравчуку.
Как адмирал Кравчук не успел сдать Балтику

Об отстранении от должности командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Кравчука пресс-служба Минобороны России сообщила в конце июня прошлого года. Обычно сквозь зубы говорящее о своих проблемах военное ведомство не поскупилось на громкие формулировки: мол, министр Сергей Шойгу отстранил комфлотом Кравчука за «серьёзные упущения в организации боевой подготовки, отсутствие заботы о подчинённых, а также искажения в докладах реального состояния дел».

Проще говоря, адмирала Кравчука обвинили в том, что его флот не способен «отразить внезапное нападение вероятного противника». Эксперты «Фонтанки» тогда терялись в догадках о том, что именно могло привести к столь громкому выносу сора из избы. Вместе с Кравчуком министр отстранил от командования практически всю верхушку Балтфлота. Свою должность сохранил только бывший украинский офицер, вице-адмирал Сергей Елисеев, а новым командующим назначили виде-адмирала Александра Носатова, освободив его с поста начальника ВУНЦ «ВМА им. Кузнецова» в Санкт-Петербурге.

Как стало известно позже, Виктор Кравчук был не только отстранен от командования, но и отправлен президентом в отставку с позорной для офицера формулировкой «за несоблюдение условий контракта со стороны военнослужащего». Как правило, подобным образом из вооруженных сил увольняются лица, совершившие преступления либо серьезные должностные правонарушения. Предыдущим военачальником, удостоившимся подобной формулировки, стал главком Сухопутных войск генерал-полковник Виктор Чиркин, которого в 2015 году посадили за взятку, но потом учли имеющиеся заслуги, переквалифицировали в мошенника и вернули звание.

Вице-адмирал Кравчук с решением министра Шойгу и президента Путина тоже не согласился и в июле 2016 года подал иск в Верховный суд, в котором потребовал отменить приказ об увольнении по профнепригодности и разрешить ему уволиться  по состоянию здоровья. Дело в том, что помимо моральной составляющей формулировка приказа влияет на объем социальных гарантий, предоставляемых отставнику. Лица, уволенные с формулировкой «по несоблюдению условий контракта», большую часть выплат и льгот теряют. В случае Виктора Кравчука, занимавшего должность командующего одним из крупнейших оперативных объединений страны, размер таких социальных гарантий в денежном исчислении мог превышать более миллиона рублей в год.

В ходе разбирательства дела судом были проанализированы выводы нескольких комиссий Минобороны, работавших в 2015 – 2016 годах на Балтфлоте, и установлено, что у президента были основания для увольнения Виктора Кравчука по негативной статье. В решении суда, в частности, говорится, что еще «в 2015 году комплексной рабочей группой Генштаба ВС РФ отмечены серьезные и систематические недостатки по вопросам боевой готовности», устранить которые Генштаб тогда потребовал от командующего Кравчука. По мнению суда, «вице-адмирал Кравчук В.П., вопреки возложенным на него обязанностям, необходимых мер не принял, что отрицательно повлияло на боеготовность Балтийского флота».

Контрольная проверка главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России в мае-июне 2016 года показала, что «в части перехода сил Балтийского флота с мирного на военное время, проверок боевой и мобилизационной готовности, организации несения боевого дежурства в мирное время, Балтийский флот оценен неудовлетворительно».

По словам очевидцев работы комиссии, контрольная проверка установила, что флот не только не устранил замечания, выявленные инспекцией в 2015 году, но и не смог после внезапной учебной тревоги отразить внезапное нападение условного противника и провести мобилизацию. В случае реальной войны это означало бы разгром российской военной группировки в регионе и быструю оккупацию Калининградской области.

На суде выяснились и другие интересные факты. Так, например, Виктор Кравчук подтвердил суду, что после отстранения от должности с июля по сентябрь 2016 года он скрывался от представителей министра и не отвечал даже на телефонные звонки, посвятив всего себя не передаче дел, а личным заботам и общению с адвокатом.

Решением судьи Верховного суда О. А. Дербилова 28 ноября 2016 года Виктору Кравчуку было отказано в удовлетворении исковых требований к Минобороны. Не удалось оспорить и выводы военно-врачебной комиссии Минобороны, признавшей 57-летнего адмирала годным по состоянию здоровья. Судебная экспертиза подтвердила резюме медиков о том, что в 2016 году вице-адмирал Виктор Кравчук был здоров, а Московский гарнизонный военный суд 9 декабря отклонил иск опального адмирала к военной медицине.

Бывший командующий намерен продолжить отстаивать свою непричастность к «флотским неудачам» и подал на решение Верховного суда апелляционную жалобу. Окончательное решение по «делу Балтфлота» высшая инстанция должна принять 7 февраля.

Сегодня, по мнению Минобороны, Балтийский флот полностью готов к решению всех возложенных на него задач. «Большинство недостатков, выявленных в ходе проверки на Балтийском флоте в июне, устранены, – заявил на заседании коллегии военного ведомства в конце 2016 года министр обороны Сергей Шойгу. – Итоги оперативной и боевой подготовки, а также контрольной проверки за летний период показывают, что Балтийский флот способен успешно решать поставленные задачи по предназначению».

Павел Нетупский,
Иван Баранов,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Балтийский флот - оперативное объединение Западного военного округа, расположенное на территории Калининградской и Ленинградской областей. В состав флота, помимо кораблей и подводных лодок, входят все сухопутные силы и авиация, дислоцированные на территории Калининградской области. Главной задачей флота является непрерывное поддержание установленной степени боевой готовности, контроль за действиями сил НАТО в регионе, и отражение первого удара условного противника на западном стратегическом направлении.

Вице-адмирал Виктор Кравчук возглавлял Балтийский флот с 2012 по 2016 год. До Кравчука этот пост занимал экс-главком ВМФ адмирал Виктор Чирков, также отправленный в отставку в 2016 году.


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