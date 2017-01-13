Минздрав назвал гиперболой полный запрет на продажу табака

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в новой антитабачной стратегии обозначается запрет на продажу табака родившимся после 2014 года, чтобы показать вектор, полный запрет продажи для определенного круга лиц — это «гипербола», передает RNS.

«Я против запретов жестких, на мой взгляд, это должно прийти спонтанно. По идее. Конечно, мы понимаем, что это как бы запрет жесткий, что один человек, который родился в 2012 году, может покупать, а другой человек, который родился в 2015-м, в принципе не может покупать. Это звучит просто как гипербола, это смешно. Мы это обозначили, чтобы обозначить жесткий вектор в этом направлении», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения России разработали «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», в соответствии с которой предлагается запретить продавать табачные изделия лицам, родившимся в 2015 году и позже, вне зависимости от достижения ими совершеннолетия.